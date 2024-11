Mais de 600 câmeras e 130 policiais garantem segurança no segundo dia de Enem no Acre

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) reforça a segurança dos candidatos que realizam a prova do Enem neste domingo (10), com mais de 600 câmeras de videomonitoramento, não apenas em Rio Branco, mas também em localidades do interior do Estado.

A iniciativa busca garantir a tranquilidade e a segurança de todos os participantes do exame. Para o titular da Sejusp, José Américo Gaia, a utilização de câmeras em locais estratégicos é fundamental para assegurar que os candidatos possam realizar suas provas em um ambiente seguro.

Já o coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle (CIcc), Francisco Fonseca, apontou que com o uso das 600 câmeras, é possível monitorar 95 locais de prova, com a presença de cerca de 130 policiais distribuídos em diferentes pontos e 50 viaturas.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 tem 4.325.960 inscritos, dos quais 1,6 milhão é concluinte do ensino médio. Em todo Acre foram cerca de 26 mil inscritos, sendo mais de 16 mil na capital.