Major aposentado e flamenguista ‘roxo’, acreano mostra casa com decoração rubro-negra

O major aposentado do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) e torcedor fanático do Flamengo, Aldemir Barbosa da Silva, de 71 anos, disse que é torcedor do time rubro-negro desde que abriu os olhos. Além disso, o major diz que torcer para o Flamengo é legado para toda família, com cinco filhos, cinco netos e uma bisneta, todos apaixonados pelo time rubro-negro.

Em um vídeo divulgado pelo Governo do Acre, o major conta que, ao comprar sua casa em 1987, o local precisava de uma pintura nova e a cor escolhida foi a vermelha, do time do coração: Flamengo.

Além da pintura, a casa também recebe uma coleção de personalizados como cortina, lençol, boné, xícara, bandeira, quadro, garrafas e muitos outros itens. Atualmente, a casa é chamada de “Recando da Gávea”, onde Aldemir reúne amigos e familiares.

No domingo, 24 de novembro, durante a reinauguração do estádio Arena da Floresta, o time sub-20 do Flamengo disputa com Santa Cruz, do Acre. Aldemir destaca que a oportunidade é para poucos. “O Santa Cruz é um time novo, em formação e em atividade. É uma oportunidade para os jovens se espelharem para ter uma carreira de grande sucesso”, disse.

“Ser flamengo é ser mais feliz! É onde a gente se diverte, sorri, fica com a família e tem mais um motivo de viver com emoção e felicidade!”, comemora Aldemir Barbosa da Silva com seus cinco ingressos em mãos e pronto para prestigiar com a família o jogo que reinaugura o estádio.

VEJA O VÍDEO: