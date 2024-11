‘Maníaco do Parque’: Jornalista lança livro que conta história de serial killer

O jornalista e autor do blog True Crime, do GLOBO, Ulisses Campbell, lança nesta quarta-feira (6) o livro “Francisco de Assis – o Maníaco do Parque”, a biografia do homem responsável por múltiplos assassinatos e estupros na década de 1990, em São Paulo. A obra reúne relatos de vítimas sobreviventes e familiares, além de detalhes das motivações do criminoso, obtidas a partir da análise de testes de personalidade.