Márcia Abreu: Gold Skill lança nova coleção ‘Rosas’ de semijoias com evento

Feijoada do Theodoro

Já tem data! Será dia 30, no Quintal dos Brothers a Feijoada do Theodoro, evento que sempre é sucesso, reunindo personalidades da cidade em um clima descontraído e cheio de sabor. A tradicional feijoada contará com boa música, convidados especiais e aquele astral que só o colunista sabe proporcionar.

Aniversário

Empresário Lucas Costa comemorou mais um ano de vida em uma reunião íntima e calorosa ao lado da família. A celebração foi marcada por momentos de carinho e muitas homenagens, em especial da mulher Robertha Moura, refletindo o afeto e a admiração dos familiares e amigos mais próximos.

Coleção Rosas da Gold Skill

Foi um sucesso o evento de lançamento da nova coleção de semijoias da Gold Skill, um espetáculo de elegância e sofisticação. A coleção Rosas encantou a todos com suas peças delicadas e inspiradoras. O CEO e designer Sérgio Esvicero com a mulher Simone estiveram presentes, dando aquele toque especial e interagindo com os convidados, que ficaram fascinados pelas criações. Registro de Claudia Souza com Sérgio e Simone.

Casa Nobre Conceito

A nova loja de decoração foi inaugurada com estilo, trazendo peças exclusivas e ambientes que respiram sofisticação. O espaço promete se tornar referência para os amantes de design e decoração na região, oferecendo um conceito diferenciado e contemporâneo. Parabéns à empresária Roseane Nobre! Confiram alguns flashes.

Nativa SPA Cereja Rouge

Para integrar a família de cuidados corporais, O Boticário nos trouxe a Nativa SPA Cereja Rouge. Com intensa perfumação, o novo lançamento exala sensualidade e, com o inédito e exclusivo acorde Sexy Cherry, proporciona pele comprovadamente mais irresistível. E, ainda com o óleo de quinoa, ativo exclusivo e presente em todo o portfólio de Nativa SPA, a novidade deixa a pele com efeito de cereja e melhora a textura e firmeza.