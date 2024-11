8º ENCONTRO DE DIVAS

As criadoras de conteúdo digital Maykeline e Elita Maia do @euvinodivando promoveram o seu badaladíssimo Encontro de Divas, no dia 3 de novembro no Maison Borges. Com desfile de várias lojas e sorteios, o ponto alto da festa foi o prêmio de 5.000,00 em Pix. Confira alguns momentos pelo olhar de James Pequeno.