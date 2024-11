Marília Mendonça: morte da Rainha da Sofrência completa três anos nesta terça

De lá para cá, Marília conquistou ainda mais prêmios e tornou-se um ícone do movimento feminejo, sendo conhecida como a Rainha da Sofrência. Seu impacto foi sentido não apenas pelos fãs, mas também por outros artistas, consolidando seu nome na história da música brasileira.

A mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Moreira, de 56 anos, disse que o marco de três anos da morte da filha, que acontece nesta terça-feira (5), não é tão marcante para ela, já que todos os dias ela está sem a filha.

“São datas difíceis, mas todos os dias eu estou sem ela, então não é o dia cinco que vai me fazer lembrar“, comentou a empresária que comemorou seu aniversário nessa segunda-feira (4), um dia antes da data do acidente de avião que aconteceu em 2021.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, do último domingo (3), Ruth disse que não lembrou de marcar comemorações de seu aniversário porque tem que se manter ocupada para não pensar na tragédia que vitimou Marília.

“Eu paro para lembrar daquele dia quando estou no avião. Eu já tinha receio de avião e quando estou lá em cima, aquilo me volta. Por isso que às vezes eu tenho algum trabalho pra fazer fora de Goiânia, e fica difícil pra eu fazer, porque me volta tudo”, relatou a avó de Léo.

E concluiu: “Nenhuma palavra que você disser me ajuda, porque perder um filho é a pior dor que você pode sentir.”

Ruth comentou que vai continuar a investir em seus projetos sociais — o Instituto Marília Mendonça e o Projeto Transformando Vidas — e está se mudando da casa em que morava com a filha e o neto para um imóvel próprio.

Além disso, tem planos de realizar um sonho da filha e adotar uma criança. De acordo com ela, ainda não conseguiu atender ao pedido da Rainha da Sofrência porque seu neto — criado por ela e pelo pai, o cantor Murillo Huff — ainda tem ciúmes.

Vida de Marília Mendonça

Marília Dias Mendonça nasceu no dia 22 de julho de 1995, em Cristianópolis, no interior do estado de Goiás e se mudou para a capital Goiânia ainda criança, onde permaneceu até o final da sua vida.

Filha de Ruth Dias e de Mário Mendonça, a cantora tinha oito irmãos, dos quais sete eram por parte de pai. Marília tinha apenas um irmão mais novo do lado materno. O jovem, chamado João Gustavo, que também é cantor.

Desde criança, a goiana mostrou que tinha dom para ser cantora. Marília Mendonça era da religião evangélica e começou a cantar na igreja que frequentava. Já adolescente, passou a cantar no bar comandado pela sua família. Um tempo depois, Marília Mendonça foi descoberta por uma produtora musical.”

O sucesso nos palcos

Seu primeiro EP, Marília lançou em 2014, onde trouxe sucessos como “Alô Porteiro” e “Sentimento Louco”, conquistando o público. Parcerias com artistas renomados consolidaram ainda mais sua posição. Marília lançou sete álbuns e ficou conhecida pelo projeto “Festa das Patroas”, com Maiara & Maraísa, que viraram amigas da cantora.

Ainda desconhecida no Brasil, a compositora também escreveu músicas para cantores sertanejos, tais como Gusttavo Lima e Lucas Lucco, e duplas como Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano e Henrique & Juliano.

Também na fase compositora, Marília Mendonça escreveu canções do estilo musical forró para alguns cantores, entre os quais Wesley Safadão e Gabriel Diniz, que também faleceu no auge da carreira em 2019, e para bandas como Aviões do Forró. Confira músicas escritas por Marília:

Calma — interpretada por Jorge & Mateus;

É com ela que estou — interpretada por Cristiano Araújo;

Ela não vai mudar — interpretada por João Neto e Frederico;

Cuida bem dela — interpretada por Henrique e Juliano;

Incerteza — interpretada por Matheus & Kauan.

Três anos após sua morte, o legado de Marília ainda é fortemente sentido na música brasileira. Seu empresário, Wander Oliveira, compartilhou que o legado continua a gerar receita significativa, especialmente por meio de plataformas digitais. Seus lançamentos póstumos, como o álbum “Decretos Reais”, mantêm sua presença no cenário musical.

O sucesso do single “Leão”, em parceria com Xamã, ilustra a popularidade duradoura de Marília. A música foi uma das mais tocadas em shows no Brasil, comprovando a potência de sua obra.

Marília Mendonça celebraria 27 anos nesta sexta Recordes de Marília Mendonça

A cantora Marília Mendonça coleciona alguns recordes em sua carreira. Confira:

Cantora brasileira mais seguida na plataforma musical Spotify;

Membro da lista dos 500 artistas mais ouvidos do mundo;

Dez faixas do disco “Todos os cantos” no Top 200 do Spotify;

“Todo mundo vai sofrer” é a música que ficou mais tempo em primeiro lugar no ranking Top 50 Brasil, por 85 dias consecutivos.

Curiosidades sobre Marília Mendonça