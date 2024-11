Marina abre as portas de casa e diz que Aiache não cumpriu 72% totalmente as promessas

A advogada Marina Belandi, que encabeça a chapa 5 na disputa pela presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), abriu as portas de casa para a imprensa nesta segunda-feira (11) para entregar o Plano de Gestão com as propostas para a instituição.

Tendo como candidato a vice-presidente na chapa o professor Adriano Iurconvite, o plano da chapa de Marina Belandi foi construído em 5 pilares – defesa e valorização da advocacia, expansão da escola superior da advocacia, melhorias dos serviços da OAB e CAAAC, paridade de gênero, igualdade racial e inclusão e relacionamento interinstitucional e social.

Marina ainda apresentou um relatório em que ela aponta que o atual presidente Rodrigo Aiache, que disputa a reeleição, não teria cumprido 72% das promessas colocadas na campanha de 2021.

‘Estelionato eleitoral’

Segundo o relatório apresentado por ela, Rodrigo teria cumprido ou parcialmente cumprido apenas 28% das promessas apresentadas no plano de gestão.

Entre as propostas não cumpridas por Aiache e a principal apontada por Marina, está a promessa de anuidade zero para a jovem advocacia.

Isso, segundo a candidata, causou 57% – o que representa 692 advogados – de inadimplência entre os jovens advogados, aqueles com até 5 anos de carteira. Sendo assim, esse grupo também estará impossibilitado de votar nas eleições deste ano. Para votar, é obrigatório que o advogado esteja adimplente com o pagamento da anuidade da OAB. Marina chamou isso de ‘estelionato eleitoral com a jovem advocacia’.

“Hoje nós temos mais de 50% da advocacia jovem, que está iniciando a carreira inadimplente. Isso significa mais uma vez que esses colegas estão fora do pleito democrático, fora de escolher quem serão os dirigentes futuros para eles. Nós temos um estelionato eleitoral que se cumpriu e nós já prevíamos desde a eleição passada. Era algo que todos sabíamos que era impossível conceder. E hoje a realidade é muito triste”, disse.

As eleições da OAB/AC acontecem no próximo dia 22 de novembro. Cerca de 2300 advogados estão aptos a votar neste ano. O colégio eleitoral será composto por todos os advogados e advogadas adimplentes, sendo facultativo o voto para os maiores de 70 anos. As eleições ocorrerão em diversos pontos do estado, incluindo Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e outras cidades.