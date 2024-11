Marina Belandi visita advocacia do interior e fortalece campanha para a presidência da OAB/AC

A advogada e ex-vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), Marina Belandi, saiu em caravana na última segunda-feira, 4, com destino aos municípios do regional Tarauacá/Envira para apresentar o projeto da Chapa 5 – OAB em Defesa da Advocacia. A primeira parada foi em Sena Madureira para um almoço com a advocacia local, onde também aproveitou para visitar a advocacia pública que trabalha na Prefeitura e na Câmara Municipal.

A agenda de Belandi encerrou com um jantar em Feijó. Na oportunidade, advogados do município tiveram acesso ao Plano de Gestão e apontaram as dificuldades do exercício da profissão no município. Nesta terça, 5, Marina segue para Tarauacá, onde terá um encontro com os advogados de várias áreas de atuação.