Médica do Acre palestra no American College of Surgeons, em São Francisco, nos EUA

Acre na elite da cirurgia mundial

A médica Fernanda Lage, cirurgiã pediátrica do Acre, foi palestrante no Congresso Anual 2024 do American College of Surgeons, em São Francisco, EUA. Reconhecida por sua excelência no cuidado às crianças e premiada internacionalmente, Fernanda organizou um painel sobre Cirurgia Global, reunindo especialistas de Harvard e de países da África e Oriente Médio, com o objetivo de compartilhar soluções para melhorar o acesso à saúde em comunidades carentes. Ao final do evento, foi convidada a integrar a Diretoria Executiva do ACS, reforçando a presença do Acre no cenário da cirurgia global.

Doutora Fernanda, a especialista de Harvard doutora Andrea Pusic, e o doutor Gazi Zibari, responsável pela implantação de serviços de transplante hepático e cirurgia hepato-biliar no Curdistão, Honduras, Filipinas e Nicarágua.

Doutora Patrícia Numann e a diretora executiva do American College of Surgeons

Festival Pachamama da Floresta aos Andes

O Pacha Itinerante está em plena ação, levando a magia do cinema brasileiro e latino-americano para as cidades de Cusco, Lamas, Moyobamba e Pucallpa até o dia 13 de novembro! Com exibições gratuitas ao ar livre e em espaços fechados, o festival promove, além dos filmes, encontros entre as comunidades locais, estudantes de Comunicação e cineastas da Amazônia peruana. As fotos são em Cusco, onde o festival se apresentou na quinta-feira, 7. Este projeto vibrante do Festival Pachamama é realizado pela Saci Filmes e viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, com apoio da Fundação Elias Mansour, celebrando as histórias e culturas que atravessam fronteiras.

Grupo de acreanos marcam presença no show de Caetano e Bethânia em Brasília!

Neste sábado, dia 9, grupo de amigos acreanos se reúnem em Brasília para prestigiar os ícones da música brasileira, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Ontem, no aeroporto, rumo à capital federal, estavam Márcia Pereira, Gracinha Ruela, Priscila Viudes, Lene Macêdo, Patricia e João Pedro Rêgo, Ofélia Machado e Walnizia Cavalcante.

E esse é só uma parte da turma! Outros embarcam nesta sexta e sábado para se juntar a essa celebração. Esse encontro promete ser emocionante, com muita música, emoção e aquele clima único que só os irmãos baianos sabem proporcionar. O Acre estará bem representado, e a expectativa é de um show inesquecível!

Fórum Nacional de Umbanda e Meio Ambiente

Uma caravana de 15 acreanos da Tenda de Umbanda Luz da Vida marca presença no Fórum Nacional de Umbanda e Meio Ambiente, que acontece nos dias 9 e 10 de novembro, em Recife e, reúne lideranças religiosas de todo o Brasil. Sob a liderança de Mãe Marajoana de Xangô, uma das falas mais aguardadas do fórum, compõe a programação oficial do evento, trazendo o olhar da Umbanda do Acre para esse tema urgente e necessário.

Niver Roberta Lima

Na última quinta-feira, 31 de outubro, o Paris Garden foi palco da animadíssima festa de aniversário da querida colunista social Roberta Lima! Rodeada por amigos, Roberta celebrou com muita alegria, e a festa se estendeu até altas horas. Embora sua troca de idade oficial seja no Dia de Finados, 2 de novembro, a pedido da mãe Elizabeth, ela sempre evita comemorar nesta data, em respeito ao dia santo. E assim, a comemoração foi um sucesso, com direito a muita animação e boas energias!

Samba Aruanda

No próximo sábado, 9, a partir das 18 horas, o Quintal Gastrobar será o cenário perfeito para uma noite cheia de energia e axé com o “Samba de Aruanda” apresentado por Iagbè Okan. Nesta edição, teremos a presença de Neyzão do Cavaco e banda, que trarão ainda mais brilho e emoção a essa celebração.

Vozes do Interior no palco!

O Grupo Estrela Altaneira apresenta, neste sábado (9) e domingo (10), com duas sessões diárias às 17h e 19h30, no Teatro de Arena do Sesc Centro, a peça “Vozes do Interior”, uma viagem pelos rios e histórias do Acre. Com classificação livre, o espetáculo traz o casal Francisco Firmino e Chiquinha do Pandeiro em busca de Chica Brejeira, misturando causos e lendas da floresta em um formato interativo que envolve o público.

A peça nasceu da pesquisa de mestrado do diretor Thales Vasconcelos, que explorou as culturas tradicionais do Acre em comunidades como Pé da Serra, Terras Indígenas Nukini e o Parque Estadual do Chandless. As apresentações em Rio Branco abrem a turnê do grupo pela Região Norte, que segue para Manaus, Porto Velho, Serra do Divisor e Aldeia Isã.

O projeto conta com apoio do Ministério da Cultura, Funarte e instituições como Ufac, Sesc/AC, e a Fundação Elias Mansour, celebrando a rica cultura acreana e o teatro que atravessa fronteiras! Foto: Marcelo Dagnoni.

Diálogos sobre a Lei Maria da Penha e o Combate ao Feminicídio no Acre

O Ministério Público do Estado do Acre, por meio do Observatório de Violência de Gênero (OBSGênero), da 13ª Promotoria de Justiça Criminal e do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), realizará o evento “Diálogos sobre a Lei Maria da Penha – avanços e desafios no combate ao feminicídio no Acre”, que acontece no próximo dia 13 de novembro, às 14 horas, no auditório do MPAC. Será um encontro essencial, reunindo profissionais do Sistema de Justiça, da Rede de Atendimento e da Segurança Pública, todos com atuação direta na proteção e defesa dos direitos das mulheres e no combate à violência doméstica e feminicídio.

Neste evento, também será lançado o Projeto “Justiça de Gênero”, uma iniciativa importante para fortalecer ainda mais o compromisso do MPAC na defesa da igualdade e dos direitos das mulheres. Garanta sua participação e venha somar forças nesta causa!

Boticário lança d Nativa SPA Cereja Rouge

Cleo estreia como diretora de fotografia em editorial para Nativa SPA Cereja Rouge A artista Cleo, conhecida por sua sensualidade, faz sua estreia como diretora de fotografia em um editorial de moda promovido pelo Boticário para o lançamento de Nativa SPA Cereja Rouge. A campanha celebrou o poder do “Sexy Cherry” com as botilovers – fãs da marca – em uma sessão de fotos exclusiva e imersiva. O objetivo? Ressaltar a sensualidade de cada mulher de forma única e intensa, em um convite para se reconectar com sua essência.