Ao aproveitar para citar que é mãe de dois filhos — o príncipe Archie, de 5 anos, e a princesa Lilibet Diana, com 3 —, a duquesa de Susex agradeceu a presença das convidadas “por compartilharem suas histórias pessoais e experiências culturais”. Ela destacou que almeja sediar mais encontros com a finalidade de “elevar as mulheres”.

Na mensagem, Meghan Markle revelou que o jantar ocorreu no Our Place, empresa comandada pela empreendedora e ativista paquistanesa Shiza Shahid. A duquesa de Sussex confessou que as participantes “foram presenteadas com novos utensílios de cozinha [da marca] para a próxima temporada de férias”.

Meghan concluiu a declaração ao proferir que “continua comprometida em elevar as mulheres e promover a comunidade por meio de experiências compartilhadas, reforçando a importância da união e do apoio em tempos desafiadores”. No último dia 14, ela marcou presença em um evento de lançamento da Highbrown Hippie, marca de cosméticos capilares em que é investidora.