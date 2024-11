O Rio Acre alcançou a marca de 4,91m neste domingo (24), segundo a Defesa Civil de Rio Branco, às 6h, na capital acreana.

O nível destaca uma baixa de 64cm, em comparação com as últimas 24 horas, em que o manancial atingiu no sábado (23), a marca de 4,91m.

Ainda segundo a instituição, choveu 12,06mm. A vazante diminui as expectativas do aumento no volume de águas dos rio, que este ano alcançou uma das cotas mínimas registradas em toda a história.