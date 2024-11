Mesmo com melhora no cenário nacional, Acre continua em seca extrema, diz governo federal

O boletim de Monitoramento de Secas e Impactos no Brasil de outubro, divulgado nesta quarta-feira (6), pelo governo federal, destaca que todo o país alcançou uma ligeira melhora em outubro na redução do número total de municípios em seca extrema comparados a setembro.

Mesmo assim, cidades no Acre, sudoeste do Amazonas, Rondônia e no norte do Mato Grosso continuam com índices altos. No Nordeste, a situação se agravou, especialmente em Alagoas e Sergipe, onde se observa um aumento no número de municípios com seca severa e extrema.

Segundo o Índice Integrado de Seca (IIS3), responsável pelo monitoramento, para o final de novembro existe a possibilidade da redução do número de municípios classificados com seca severa e extrema. De maneira geral, a previsão é de que a problemática seja amenizada em todo o território nacional.

Ainda de acordo com o governo federal, em outubro, 500 municípios brasileiros registraram pelo menos 80% de suas áreas agroprodutivas potencialmente impactadas pela seca. Apesar de ser menor que o número observado em setembro, a situação ainda é preocupante, especialmente para as pastagens. A intensidade e a duração da seca podem comprometer a qualidade das pastagens, o que pode afetar a pecuária nessas regiões.