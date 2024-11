Militar do Exército fica em estado gravíssimo após acidente em Rio Branco; VEJA DETALHES

O soldado do Exército do 7° Batalhão de Engenharia e Construção (BEC), identificado como Kauan Venâncio Correia, 21 anos, ficou gravemente ferido após colidir sua motocicleta na lateral de um carro na noite desta quinta-feira (22), nas proximidades da 4ª Ponte, no cruzamento da Travessa Cearense com a Avenida Durval Camilo, no bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Kauan estava tomando tereré na Pracinha da Juventude com amigos e foi deixar uma amiga em sua casa, localizada na Avenida Durval Camilo. O jovem conduzia uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha. Na volta, ele possivelmente excedeu o limite de velocidade e bateu na lateral de um carro modelo Fiat Uno, de cor prata, que trafegava no sentido centro-bairro e teria avançado a preferencial, não respeitando a placa de PARE, causando o acidente.

Com o impacto, a força da colisão fez o carro rodar na pista, e a moto ficou destruída. Kauan foi arremessado violentamente, sofrendo uma fratura no braço direito e um traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza gravíssima.

Moradores da região foram muito prestativos, ajudaram a vítima e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Samu enviou uma ambulância de suporte avançado para realizar os primeiros atendimentos. Kauan precisou ser entubado e está em estado gravíssimo.

Uma ambulância de suporte básico também foi acionada para atender a motorista do veículo, identificada como Gracilene Bento Sena, 50 anos, que sofreu uma crise de ansiedade e precisou de atendimento médico. Após o atendimento, a mulher foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito.

O Policiamento de Trânsito foi acionado e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, a moto e o carro foram removidos por um guincho.