Mistério dos ossos: Pescadores encontram ossada de gado durante pescaria 

Dois amigos que foram pescar no último domingo (10) no igarapé Rio Verde, dentro da reserva de Jacundá, em Candeias do Jamari, se depararam com uma cena inusitada e preocupante. Ao navegar pelo rio em caiaques, os pescadores encontraram uma quantidade considerável de ossos, aparentemente de gado, espalhados na área da linha 45, na Vila de Samuel.

Bruno, um dos pescadores, registrou tudo em vídeo e, ainda incrédulo, compartilhou a descoberta com o portal Rondônia ao Vivo. “A gente sempre pesca aqui, mas nunca vimos nada parecido”, relatou. Segundo ele, o nível extremamente baixo do rio devido à seca teria revelado as ossadas, até então encobertas.

O mistério sobre a origem dos ossos persiste, já que os pescadores não sabem se o local foi utilizado como abatedouro clandestino ou se as ossadas são consequência de furto de gado. A descoberta levanta preocupações sobre a destinação dos animais e possíveis impactos ambientais na área de proteção da reserva.