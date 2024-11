Morre motorista atingido por disparo durante ataque no aeroporto de Guarulhos

O motorista de aplicativo ferido durante a execução do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, morto a tiros no Aeroporto de Guarulhos, morreu neste sábado (9).

Celso Araujo Sampaio de Novais, de 41 anos, foi atingido por um tiro de fuzil nas costas e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Guarulhos.

Segundo um colega próximo à vítima, Celso havia acabado de finalizar uma corrida no aeroporto e deixava o terminal, quando foi atingido.

O corpo de Sampaio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Guarulhos e, segundo apurou a CNN, aguarda a retirada por familiares.

A comunicação do óbito foi registrada no 7º DP da cidade, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

O velório e sepultamento estão previstos para acontecer ainda neste domingo (10), no Cemitério da Vila Rio em Guarulhos.

Além de Sampaio, outras duas pessoas foram atingidas: um homem, de 39 anos, que também foi internado no Hospital Geral de Guarulhos, e uma mulher, de 28 anos, que recebeu atendimento médico e foi liberada em seguida – ela foi ouvida pelos policiais no local.

Foram ao menos 27 disparos efetuados por dois criminosos, segundo informações da perícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa Humana (DHPP) da Polícia Civil, que investiga o caso.

Celso Araujo

Celso trabalhava como motorista de aplicativo na cidade de Guarulhos, atuando principalmente no aeroporto.

De acordo com pessoas próximas, a vítima perdeu um rim e metade do fígado devido ao ferimento causado por disparo de fuzil. O paciente chegou a ficar intubado e perdeu muito sangue antes de ter o óbito confirmado.

Ainda segundo estas fontes, o motorista chegou a fazer uma cirurgia de emergência ainda na sexta-feira (8).

Familiares e amigos estão se unindo em uma “vaquinha” para arcar com os custos do velório e sepultamento.

A vítima deixa a esposa e três filhos, de 18, 12 e 3 anos, respectivamente. O motorista era responsável pelo sustento da casa.

O crime

Conforme as informações preliminares do caso, Gritzbach havia acabado de chegar de viagem com a namorada no aeroporto e seria recebido pelo filho e um grupo de quatro seguranças, composto por PMs que faziam a proteção do empresário.

No caminho para o aeroporto, porém, um dos carros usados por eles teria supostamente apresentado falha mecânica. Três dos seguranças, então, teriam ficado com o veículo. Assim, somente um estava no aeroporto na hora do atentado.

Uma das linhas de investigação, que ainda está em fase preliminar, busca entender se os agentes não teriam deixado o policial exposto no aeroporto intencionalmente. Os celulares dos quatro integrantes da escolta e da namorada de Gritzbach foram apreendidos pelo DHPP, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública.

Os policiais militares que pertenciam à equipe de segurança da vítima já prestaram depoimento para a Polícia Civil e também na Corregedoria da PM.

Eles foram afastados de suas atividades operacionais durante as investigações e ficarão em expediente administrativo a pedido da Corregedoria. A namorada da vítima também foi ouvida pelos investigadores. As corregedorias das Polícias Civil e Militar apuram a atuação dos agentes.