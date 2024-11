Morreu nesta segunda-feira (25), o professor aposentado Constantino Cher Sarkis, aos 90 anos.

De acordo com informações repassadas pela família, Constantino estava internado no Hospital do Idoso há pelo menos 20 dias. Ele teve complicações após um quadro de pneumonia.

O velório acontece desde às 20h desta segunda, no Cemitério Morada da Paz. O corpo deve ser sepultado às 16h, no mesmo local.