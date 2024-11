Motociclista alcoolizado cai em ramal e vai parar no pronto-socorro de Rio Branco

O motociclista Jarderson Souza dos Santos, 28 anos, ficou ferido após cair da própria motocicleta na noite deste sábado (23), no Ramal Machado 2, que é acessado pelo Ramal do Benfica, no Pólo Benfica, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Jarderson trafegava em uma moto modelo Falcon, de cor preta, em alta velocidade pelo ramal, quando bateu em um buraco e caiu no local. Populares que presenciaram a queda ajudaram o homem e acionaram a ambulância.

Devido à distância e tendo em vista que o homem desmaiou após o acidente, um morador colocou Jarderson dentro de uma caminhonete modelo Triton, de cor branca, e seguiu em direção ao hospital.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos. Na primeira ponte do Ramal do Benfica, a caminhonete foi interceptada pela ambulância do Samu, e o médico realizou as primeiras avaliações, constatando que a vítima apresentava Traumatismo Cranioencefálico (TCE) leve, além de uma fratura na clavícula e escoriações pelo corpo.

A reportagem conversou com a família da vítima. A mãe dele afirmou que Jarderson estava há dois dias consumindo bebida alcoólica e sem dormir. Ainda neste sábado, ela pediu para o filho não sair de moto, mas ele desobedeceu, o que acabou resultando no acidente.

A moto foi guardada, e o Policiamento de Trânsito não foi acionado.