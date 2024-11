Motociclista supostamente alcoolizado cai em avenida e é internado em estado grave no PS de Rio Branco

O motociclista Antônio Cleiton Santos de Oliveira, 33 anos, ficou gravemente ferido após cair da própria motocicleta na madrugada desta sexta-feira (22), nas proximidades do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizado na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Antônio Cleiton trafegava em uma moto modelo YBR, de cor preta, em alta velocidade na avenida, no sentido bairro-centro, quando acabou caindo sozinho em frente ao INSS. Populares que presenciaram a queda ajudaram o homem e acionaram a polícia e o Samu.

Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Antônio ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado grave.

De acordo com um médico do Samu, o paciente sofreu escoriações pelo corpo e um traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza grave.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

A motocicleta foi removida por um guincho.