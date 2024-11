Mulher em situação de rua é encontrada morta dentro da ‘mini-cracolândia’ de Rio Branco

Uma mulher em situação de rua, identificada como Minervina Oliveira da Silva, de 32 anos, chamada pelos usuários de entorpecentes de “Cuca”, foi encontrada morta na noite desta quinta-feira (7), dentro de um casebre no final da Rua Rui Barbosa, no bairro Dom Giocondo, conhecido popularmente como “Papoco”, que é a “mini-cracolândia” de Rio Branco.

Segundo informações de amigos de Cuca, ela estava doente há algum tempo com pneumonia e precisou ser internada no pronto-socorro de Rio Branco.

Em seguida, devido à gravidade do quadro, foi transferida para o Hospital Santa Juliana, onde chegou a ser encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, no momento em que deveria ser intubada, amigos não autorizaram o procedimento.

Na última quinta-feira (31 de outubro), a mulher conseguiu fugir do Hospital Santa Juliana e voltou para o Papoco, onde retomou o consumo de drogas. Na noite desta quinta-feira (7), foi encontrada morta em cima de uma cama, dentro de um casebre.

Ao perceberem que ela estava sem vida, amigos da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para os primeiros atendimentos, mas a mulher já estava morta.

Policiais militares isolaram a área, e o médico do Samu, André Pascoal, solicitou a presença da perícia criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML para exames cadavéricos.