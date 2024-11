Recém-divorciada, Moore decidiu entrar em um aplicativo de paquera para conhecer alguém diferente. Foi aí que ela viu um cara que parecia familiar. “Eu costumava fazer o cabelo dele e da ex-mulher anos atrás. Eles acabaram se divorciando seis meses depois, e ela parou de vir até mim”, contou a cabeleireira à People.

Moore e o rapaz estavam se conhecendo havia apenas algumas semanas quando ela recebeu uma entrega de flores em sua casa. “Achei que elas poderiam ter sido entregues por outra pessoa, então eu apenas disse à babá que estava na minha casa para trazê-las.”

Quando a internauta chegou em casa, ela olhou o cartão e viu o nome da ex-esposa do seu novo namorado no bilhete. As flores eram para o aniversário dela, de acordo com a mensagem.

“Feliz aniversário para o meu único e verdadeiro amor. Queria nunca ter deixado você escapar. Não há muitos peixes no mar. Eu te amo e sinto sua falta, mas sinto sua falta ainda mais hoje”, leu Moore em um vídeo que viralizou no TikTok (veja aqui).

Após a surpresa, ela decidiu mandar uma mensagem para o homem. Depois de 30 minutos, ele respondeu que estava confuso e que não foi ele quem mandou as flores. Meghan não acreditou, já que ele teria seu endereço e número de telefone. A ideia, então, foi ligar para a floricultura.

Nada era o que parecia

Quando a mulher ligou para a floricultura e compartilhou sua história com a mulher no telefone, a verdade veio à tona: não era ninguém que ela ou seu novo namorado conhecessem que enviou as flores.

“Eu tenho uma página de snark no Reddit, onde as pessoas compartilharam algumas das minhas informações”, Moore explicou à People. “Acho que alguém de lá poderia estar tentando mexer comigo.”

Quanto ao homem com quem Moore se relaciona, ela desabafou: “Ele acha isso uma loucura. Ele é um cara tranquilo e não parece se importar muito”. Para a própria Meghan, foi “engraçado” ver as diferentes perspectivas dos seguidores sobre o que permanecerá um mistério.