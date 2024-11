Município isolado tem botija de gás a R$ 230 e litro da gasolina custando R$ 13: “Mudanças climáticas”

A população do município do Jordão, no interior do estado do Acre, vem tendo que lidar com altos preços e escassez de produtos, devido a seca dos rios, o que dificulta o transporte de mercadorias até o local. Os valores exorbitantes foram divulgados pelo biólogo Luiz Borges.

Os moradores do município fazem suas reclamações através das redes sociais, como maneira de chamar atenção pela situação enfrentada pelos locais.

Em imagens publicadas no Instagram, o biólogo mostra os valores cobrados por botijas de gás de cozinha, que chegam aos R$230, enquanto os preços do combustível atingiram os R$13 por litro no mercado cinza.

Ainda nas postagens, ele critica aqueles que não acreditam nas mudanças climáticas, que influenciaram na seca dos rios e, consequentemente, nos preços praticados por mercadorias no município.