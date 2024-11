Namorado de Selena Gomez revela que não toma banho todos os dias; entenda

“Quero que haja um aroma quando estou andando. Quero cheirar um pouco como um homem… e um pouco feminino. Digo, parecer um pouco mais feminino em todos os sentidos”, afirmou durante a entrevista.

Benny Blanco e Selena Gomez começaram a se relacionar romanticamente em junho de 2023.

O produtor musical é conhecido por trabalhos com grandes nomes da indústria musical, como Ed Sheeran, Halsey, Rihanna, The Weeknd, Kayne West e até mesmo com o ex-namorado de Selena, Justin Bieber, na faixa “Lonely”.