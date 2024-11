Nasce Ana, terceira filha de Chay Suede e Laura Neiva; veja 1ª foto

O ator Chay Suede, 32, anunciou neste domingo (10) o nascimento de sua terceira filha com a atriz e modelo Laura Neiva, 31. O astro de “Mania de Você”, da TV Globo, divulgou o primeiro registro do bebê e contou que o casal batizou a criança de Ana.

A novidade foi contada pelo capixaba a seus seguidores em seu perfil oficial do Instagram. Na legenda, Chay afirmou que Ana foi muito desejada.

“Ana nasceu, meu mundo tornou a começar. Você foi muito desejada, minha filha, seja bem-vinda. Te amo!”, escreveu o ator.

Até este domingo, o gênero de Ana não havia sido revelado por Chay Suede e Laura Neiva. A estrela de “O Rebu” e “Saramandaia” também compartilhou uma imagem da filha recém-nascida e afirmou na legenda da publicação que deu à luz Ana na sexta-feira (8).

Nos comentários das publicações, o nascimento da terceira filha do casal foi celebrado por uma série de famosos, como Regina Casé e Preta Gil.

“Que benção”, escreveu a cantora e empresária. “Ana já chegou linda, prontinha, já com a carinha de vocês”, disse a apresentadora e atriz.

A notícia da gestação aconteceu por meio de uma campanha para a marca de roupas Handred, que lança uma nova coleção Concreta, que se inspirou no design modernista brasileiro com referências às formas arquitetônicas e o urbanismo contemporâneo.

No vídeo, Chay troca mensagens com Laura e está ansioso para vê-la. A atriz chega em casa e conta a novidade para o marido. “Trouxe alguém”, diz ela com a mão na barriga.

Chay e Laura estão juntos desde 2014 e se casaram em 2019. A primeira filha, Maria, veio ao mundo no fim daquele ano e José, o segundo, nasceu no final de 2021.