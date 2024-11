NBA: Curry ultrapassa Barkley em virada dos Warriors sobre os Celtics e é o 30º maior pontuador da NBA

Stephen Curry mostra mais uma vez porque é um dos grandes nomes da história do basquete mundial. O camisa 30 dos Warriors, foi o cestinha (27 pontos) do time na vitória do Golden State sobre o Boston Celtics, por 118 a 112, no TD Garden, em Boston, na noite desta quarta-feira. Com a vitória, os Warriors conquistaram a quinta vitória seguida na temporada. De quebra, o armador da franquia da Califórnia alcançou mais uma marca na NBA. Com a pontuação no jogo de hoje, Curry é agora o 30º maior pontuador da história da liga, tirando da lista o lendário Charles Barkley.