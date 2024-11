Nesta Black Friday de 2024 aproveite para começar o ano de celular novo

Hoje em dia quem não quer ter um super smartphone ou busca sempre ter um melhor do que possui atualmente, não é mesmo? Então chegou a hora de poder ter em suas mãos esse tão sonhado celular com a promoção black friday que acontece neste mês de novembro.

É certo que durante todo o mês de novembro você já comece a receber promoções, porém quanto mais perto chega a data oficial da Black Friday é onde os preços ficam ainda melhor até culminar na sexta feira mais esperada do ano pelo comerciantes e também pelo consumidor mais ligados nas novidades e sedentos por mudanças e coisas novas.

Nesta black friday opte por compras online

Como mencionado anteriormente: a Black Friday dura apenas um dia, realmente, por mais que você consiga sim encontrar promoções e descontos dias prévios e até na semana seguinte a black friday, portanto, não há tempo a perder. Você precisa se organizar e comprar celular black friday online, economizando seu tempo, dinheiro e podendo receber seu novo aparelho tranquilamente em sua casa, e o melhor, às vezes ainda pode contar com frete grátis. Não há necessidade de ir à loja naquele dia. As ofertas disponíveis na internet costumam ser mais vantajosas do que as que podem ser encontradas nas lojas. Além disso, você economiza tempo fazendo todas as suas compras online. Com o surgimento de sites de comparação de preços ficou ainda melhor pode-se saber onde o aparelho que você quer está mais barato ou com condições melhores de entregas e prazos. Agora que você tem a certeza de poder comprar online com o melhor preço, não deixe de fazê-lo.

Aproveite as ofertas relâmpago e as vendas relâmpago

Fique atento: algumas marcas e distribuidores oferecem vendas expressas que duram apenas algumas horas, mas geralmente oferecem preços imbatíveis! Tenha cuidado, os estoques costumam ser limitados, sobre tudo quando falamos de celulares, a busca é realmente grande, então se organize e esteja pronto para quando chegar o dia “x” e garantir logo o seu novo celular.

Como escolher seu smartphone?

Existem muitas referências de smartphones disponíveis no mercado? Torna-se difícil escolher aquele que melhor se adapta ao seu uso, dependendo se você é um usuário experiente ou iniciante, um usuário frenético ou ocasional, jovem ou velho, familiarizado com novas tecnologias ou não? Este pequeno guia tentará guiá-lo no meio desta selva.

Um smartphone para que uso?

Esta é a primeira pergunta que deve ser feita. Se você está procurando um smartphone principalmente para ligar, verificar seus e-mails ou navegar na internet e isso você poderá fazer desde qualquer smartphone, no entanto alguns podem ser mais rápidos e com mais espaço de armazenamento, tudo vai depender do valor que você investir ao comprar seu novo celular. Você realmente precisa do mais recente estilo Samsung Galaxy ou iPhone 16, ou um modelo asiático como são os celulares Huawei, Realme e Xiaomi.

A opção sempre será sua e você saberá de como investir seu dinheiro e quais são reais necessidades com um smartphone. Algumas marcas se especializaram em modelos com uma relação qualidade/preço vantajosa que já incluem acessórios como capinha, película, fones de ouvido e carregador.

A escolha é mais simples do que parece

Se você tiver um uso mais avançado com o uso de funções como foto ou multimídia, um smartphone de gama média será mais adequado. Equipados com sensores melhores e mais poderosos, eles são um bom equilíbrio entre orçamento e desempenho razoáveis. Esta categoria de produtos é muito diversa e existem produtos muito bons da Samsung, Xiaomi e Realme. De verdade é um bom investimento dê uma olhada nos principais modelos do ano anterior, muitas vezes há bons negócios e os produtos em questão continuam sendo de excelente qualidade.

Mas também há a categoria dos mais exigentes, a dos usuários que buscam o melhor do momento. São eles que estão abocanhando os mais recentes monstros de poder da Samsung, Apple, Huawei e Xiaomi, por exemplo. Eles são intransigentes na qualidade das fotos, na fluidez, na potência (especialmente para jogos), no acabamento e na qualidade da tela. E as pessoas que querem esse tipo de smartphone normalmente estão dispostas a pagar o preço que eles têm. Nesta categoria, encontramos aparelhos como iPhone 16 Pro Max, um Samsung Galaxy S24 Ultra, um Xiaomi Mi 13 Pro ou o Huawei P60 Pro.

A conectividade

A conectividade do smartphone é algo que realmente deve ser levado em conta no momento de comprar o seu.

Não espere menos que uma conexão 4G e 5G que já são oferecidas como padrão em todas as linhas de smartphones, incluindo agora na linha de entrada.

Quanto ao Wifi e Bluetooth, eles também são encontrados em todos os modelos, assim como o GPS. Em relação ao Wifi, prefira um smartphone compatível com Wifi ac, ou mesmo Wifi 6, que é mais estável e rápido quando possível.