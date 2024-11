Ney Amorim diz que jogos na Arena da Floresta chamam atenção do mundo para o Acre

O jogo beneficente de MC Daniel, Marcão e Amigos, que acontece na noite desta terça-feira (26) não atraiu apenas ex-atletas e celebridades, mas também pessoas do estado do Acre ligados ao esporte.

O Secretário de Estado de Esporte, Ney Amorim, marcou presença no evento e destacou a importância de iniciativas como essa.

“Isso aqui faz parte das comemorações do Arena da Floresta em parceria com a iniciativa privada, com o Marcão, trazendo agora o jogo dos artistas. Você vê que tem muita gente na torcida também e o projeto aqui é arrecadar mais alimento para doar para as pessoas agora no final do ano”, disse o secretário.