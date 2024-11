No Acre, pescadores irão receber auxílio extraordinário de quase R$ 3 mil; veja detalhes

O presidente da colônia dos pescadores de Sena Madureira, Antônio Rufino, confirmou para a próxima segunda-feira (4) o início do pagamento do Auxílio extraordinário para pescadores artesanais. O Governo Federal decidiu conceder o benefício para pescadores que estão sendo atingidos pela seca extrema que vem predominando na região.

Cada pescador receberá em parcela única o valor de 2.824 reais. O pagamento será feito onde o pescador recebeu seu seguro defeso (Conta Poupança/Aplicativo Caixa Tem/Cartão do Bolsa Família e diretamente no banco Caixa Econômica Federal). O dinheiro será liberado de forma escalonada, conforme o final do CPF de cada pescador.

Confira o calendário:

Segunda-feira (4): Pescadores com CPF terminados em 0 e 1

Terça-feira (5): Pescadores com CPF terminados em 2 e 3

Quarta-feira (6): Pescadores com CPF terminados em 4 e 5

Quinta-feira (7): Pescadores com CPF terminados em 6 e 7

Sexta-feira (8): Pescadores com CPF terminados em 8 e 9

A colônia dos pescadores de Sena Madureira tem mais de mil profissionais cadastrados.