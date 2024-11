O senador do Acre, Sérgio Petecão (PSD) publicou um vídeo neste domingo (17), dançando com uma mulher que trabalhava na rua, no Peru.

O político está desde a última quinta-feira (14), no país em viagem liderando a comitiva para a inauguração do Porto de Chancay.

A iniciativa tem o investimento de US$ 3,6 bilhões, vai transformar a logística na América do Sul, e o Acre será um corredor estratégico para essa rota, segundo declarou o senador.

Veja o vídeo: