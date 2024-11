Noite de terror: perseguição policial termina com jovem morto e outras duas pessoas feridas

João Lucas de Mesquita Almeida, de 18 anos, morreu, e Davi Gomes Rodrigues, 19, além de um adolescente de 16 anos, ficaram feridos a tiros após uma perseguição policial na madrugada desta quarta-feira (20), às margens do igarapé São Francisco, na Rua Fonte Nova, bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, seis criminosos estavam em um carro modelo Classic, de cor preta, realizando arrastões na região do bairro Aviário. Na Estrada da Usina, no Conjunto Morada do Sol, os bandidos assaltaram um motociclista, pegaram pertences pessoais da vítima e empreenderam fuga.

Após os crimes, os assaltantes passaram pela Estrada do Aviário. Policiais militares visualizaram o carro utilizado pelos homens durante o roubo e iniciaram uma perseguição policial, que passou pelo bairro Bosque. Ao chegar ao bairro Conquista, o carro perseguido entrou na Rua Fonte Nova e, no final da via, já às margens do igarapé São Francisco, próximo a uma área de mata, houve uma intensa troca de tiros.

O veículo foi abandonado com as portas abertas próximo a uma casa e, no tiroteio, João Lucas morreu no local após ser atingido por um tiro no quadril. O adolescente, de 16 anos, foi alvejado com um tiro no braço direito, e Davi foi atingido no abdômen, com o projétil transfixando o corpo. Dois criminosos não foram atingidos e conseguiram atravessar o igarapé São Francisco, fugindo por uma área de mata.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias, sendo uma de suporte básico e outra de suporte avançado. O adolescente de 16 anos foi atendido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco pela ambulância básica, em estado de saúde estável. Davi, que foi atingido no abdômen, foi atendido pelos paramédicos da ambulância avançada e também encaminhado ao PS, em estado grave. Um médico do Samu também confirmou o óbito de João Lucas.

A área foi isolada pelos policiais militares, que solicitaram a presença da perícia criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML para exames cadavéricos.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).