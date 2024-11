Nostalgia: fã cria versão de Super Mario no Brasil com passagem do encanador no Acre

O encanador bigodudo mais famoso do mundo, o Super Mario, ícone da Nintendo que marcou a história dos games, chegou ao Brasil, literalmente, em um “hack mode” feito por fã.

“Mario Goes to Brazil” é um jogo curto, com gráficos potentes parecidos com o original no qual é inspirado, com boas músicas, em que logo na primeira fase, toca Tico-Tico no Fubá, som do compositor brasileiro Zequinha de Abreu, lançada em 1917, mas que ficou imortalizada mundialmente anos depois, com a interpretação de Carmem Miranda, além de jogabilidade difícil.

A ideia da visita no país é levado a sério, onde ele no início já estaciona seu foguete no Rio de Janeiro, que tem na paisagem o Pão de Açúcar e a famosa calçada de Ipanema, com o personagem desviando de balas para sobreviver.

As fases com cenários adaptados a realidade brasileira, também remetem a São Paulo, com prédios e o Rio Tietê, no Sul do país com a região dos pampas, a Mata Atlântica e finaliza na Amazônia.

Mas não acaba por aí, após vencer o “chefão”, uma mensagem do criador ou modder chamado Marcos Moutta, aparece com o encanador chegando ao Acre e sendo recebido por um gigante dinossauro.

O hack, que contém 11 fases, está disponível como um patch, a ser adicionada na ROM do game na versão dos EUA. Uma vez pronta, a ROM pode ser executada em qualquer dispositivo que rode Super Nintendo, entre emuladores, consoles retrô chineses e até no console original, com cartuchos Everdrive.

Veja o vídeo.