Nova coordenadora da Suframa no Acre é nomeada nesta sexta-feira

Tomou posse nesta sexta-feira (22) a nova coordenadora da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) – Regional de Rio Branco, a administradora e advogada Camila de Holanda Tavares Mendonça, nomeada pela Portaria 193 de 13 de novembro de 2024.



A representante foi indicada para o cargo pelo senador da República Sérgio Petecão, que esteve presente no ato de posse, ocorrido na sede da instituição na capital.

Na solenidade, Camila expressou sua satisfação e agradeceu a confiança pela indicação para gerir a Coordenação da Suframa no Acre. “Agradeço ao Senador Sérgio Petecão, pela indicação e confiança. Agora estou a frente da Suframa no Acre e pretendo contribuir para o avanço e desenvolvimento do nosso Estado, juntamente com os servidores da Casa e parceiros”, afirmou.

Já o senador Sérgio Petecão reafirmou o apoio do seu mandato para o órgão e destacou a importância do momento para o setor produtivo do estado.

“Hoje é um dia muito especial para todos nós, principalmente para o setor empresarial que está presente aqui. Viemos prestigiar a posse da querida Camila, uma pessoa altamente preparada para assumir esta função e desenvolver um bom trabalho a frente da Suframa. Já conversamos com o pessoal da Suframa em Manaus, onde temos todo o apoio. Nos colocamos a disposição para a sua gestão”, disse.

Representando a FIEAC, José Adriano, parabenizou e desejou boa sorte a nova chefe e colocou a Federação e o seu futuro mandato em Brasília a disposição do órgão. “Quero aqui reafirmar que estamos a disposição para parcerias que tenham como objetivo o desenvolvimento do nosso Estado. Neste sentido, coloco a FIEAC e o nosso futuro mandato a disposição para contribuir com essa nova gestão da Suframa”, apontou.



Marcelo Moura, presidente da Acisa, também desejou boa sorte para a nova gestora e destacou a importância de mulheres assumindo espaços importantes como este. “Estamos muito felizes em ver mais uma mulher assumindo um espaço tão importante no nosso Estado, na Acisa também teremos uma mulher na próxima gestão, a Patrícia Dossa, que deverá ser parceria da Suframa. As mulheres são muito atenciosas e dedicadas, desejo sucesso no novo desafio”, finalizou.

Também estiveram presentes o vice-presidente do Sistema FIEAC, João Paulo Pereira, o superintendente da Secretaria do Patrimônio da União no Acre (SPU), Tiago Mourão, o superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária no Acre (MAPA), Paulo Trindade, o presidente do Sistema OCB no Acre, Valdemiro Rocha, e o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Acre (Federacre), Rubenir Guerra.



Sobre a Suframa

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que administra a Zona Franca de Manaus (ZFM), promovendo o desenvolvimento econômico sustentável e qualidade de vida à população local. A instituição oferece incentivos fiscais, além de simplificar processos aduaneiros para empresas na ZFM.

Criada há mais de cinco décadas, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) tem sido um pilar para o crescimento econômico na Amazônia, oferecendo incentivos fiscais únicos.