Novo vídeo mostra atropelamento que matou 35 pessoas na China

Um motorista de 62 anos atropelou e matou 35 pessoas que se exercitavam no centro esportivo da cidade de Zhuhai, no sul da China, na noite de segunda-feira (11/11). O acidente deixou 43 feridos. Novas imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que ele atropela as vítimas.

A polícia informou que o atentado foi motivado “pela insatisfação [do motorista] com o resultado da divisão de bens após o divórcio”. O caso está em investigação.

Veja:

As imagens mostram o motorista atropelando as vítimas e outras pessoas caídas no chão. O motorista foi encontrado dentro do veículo, se mutilando com uma faca. As autoridades o levaram ao hospital.

O presidente da China, Xi Jiping, chegou a pedir esforços para “tratar as pessoas feridas em um acidente de carro” e exigiu punição ao suspeito.