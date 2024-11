O caos, o acaso e a vida em Palmeiras x Botafogo

Sergio Rodrigues, no romance “O Drible”, cria uma cena inesquecível em que o pai mostra para o filho uma série de lances, um pior do que o outro, do jogo entre Brasil e França na Copa do Mundo de 1958. É uma das maiores partidas da história, mas o pai prefere exibir aquilo que ela teve de ordinário. Quando o filho pergunta por quê, ele responde: “Não é o pior pedaço. É a vida. O jogo normal. Futebol é assim: o caos”.