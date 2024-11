Obras do Novo Mercado Elias Mansour avançam e prefeitura divulga data prevista de entrega; confira

A construção do novo Mercado Elias Mansour, em Rio Branco, segue em ritmo intenso. De acordo com um dos engenheiros responsáveis pela obra, Matheus Oggioni, nesta sexta-feira (08), o projeto está atualmente na fase de contenção e fundação, com três quartos das paredes de contenção concretadas e 40 sapatas já finalizadas.

“A primeira etapa de terraplanagem foi toda finalizada. Agora, estamos concluindo a fundação, concretando a parede de contenção e preparando a instalação dos pilares. A previsão é que, em um mês e meio, iniciemos a montagem da laje para concretagem”, detalhou o engenheiro. Apesar do avanço, ele alerta que o período chuvoso pode interferir no cronograma, aumentando o tempo de algumas etapas.

O secretário municipal de Obras, Cid Ferreira, destacou que a obra beneficiou toda a população de Rio Branco.

“Conforme o projeto, como foi projetado, para atender. Estacionamento é a parte do subsolo, a parte do térreo, a parte de carne, peixe, essas coisas todas, e em cima a parte de hortaliças”, declara.

O cronograma inicial da obra, que prevê a entrega do mercado até o segundo semestre do próximo ano, segue em dia, conforme informou o engenheiro.

“Estamos acompanhando o cronograma feito na planilha, e tudo tem sido executado de acordo. Se o clima continuar favorável, conseguiremos manter a previsão de conclusão para o segundo semestre do ano que vem”, explicou.

Sobre o novo Mercado Elias Mansour

O projeto, que conta com um investimento de quase 25 milhões de reais — de uma emenda do senador Márcio Bittar —, oferece uma estrutura moderna e mais acessível para feirantes e consumidores, com a promessa de atender melhor às necessidades da população local.

O mercado terá dois pavimentos, somando mais de 80 boxes destinados a vendedores de carnes, peixes, hortaliças e outros produtos. Além disso, um estacionamento de 3,2 mil metros quadrados será construído no subsolo, facilitando o acesso dos visitantes e melhorando a logística do mercado.

Assista ao vídeo: