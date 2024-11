Ostentação: casamento de filha de figurão do PR é feito em área proibida de museu

A cerimônia de casamento de Yasmin Bonilha, filha de Ivan Bonilha, corregedor-geral do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), ganhou destaque nas redes sociais por seu luxo e pela escolha do local, no dia 12 de outubro. O evento foi realizado no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, em uma área chamada “Olho”, que normalmente não está disponível para eventos privados.

A deputada federal Carol Dartora (PT-PR) questionou o uso do espaço público para o evento. Em um ofício enviado à Secretaria de Cultura, Dartora mencionou a restrição à locação do “Olho” e pediu explicações sobre o uso do local para um casamento, alegando possível irregularidade.

Dartora destacou que o museu oferece outras áreas para eventos, como o Vão-Livre, o Chão de Vidro, o Salão de Eventos e o Auditório Poty Lazzarotto. No entanto, o espaço específico onde ocorreu o casamento não está disponível para aluguel, segundo as normas do museu.

A deputada também solicitou acesso aos contratos com a Associação dos Amigos do MON, organização que poderia ter autorizado o evento. Ela busca verificar quem permitiu a realização do casamento no local e sob quais condições.

Nas redes, o evento foi amplamente criticado, com internautas associando o caso à corrupção. Comentários como “corrupção esfregada na nossa cara” se espalharam, gerando debate e indignação sobre o uso de espaços públicos para eventos privados.