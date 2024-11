Óticas Novo Estilo celebra 9 anos no Acre com sorteio de 10 vales-compras de R$ 500

Há 8 anos no mercado acreano, as Óticas Novo Estilo iniciam novembro comemorando mais um aniversário de sucesso e dedicação ao público local. Completando 9 anos, o empresário Wendell Barbosa e sua equipe prepararam uma ação especial para agradecer a confiança e presentear os clientes acreanos.

Em entrevista à coluna Douglas Richer, do ContilNet, Wendell Barbosa compartilhou a novidade: as Óticas Novo Estilo sortearão 10 vales-compra de 500 reais, uma forma de retribuir o carinho e a fidelidade de quem acompanha a trajetória da ótica. Além dos sorteios, a empresa anunciou promoções exclusivas e condições imperdíveis para quem deseja atualizar lentes, óculos ou armações.

Conhecida carinhosamente como “A laranjinha mais vista e amada do Acre”, as Óticas Novo Estilo fazem questão de marcar o aniversário de 9 anos com ofertas que prometem transformar a experiência dos clientes.

“Estamos muito felizes em comemorar mais um ano das Óticas Novo Estilo aqui no Acre. Esses 9 anos foram de muito trabalho e dedicação para oferecer o melhor em qualidade e atendimento, sempre pensando nas necessidades dos nossos clientes. Esse carinho que recebemos diariamente é o que nos motiva a crescer e a inovar cada vez mais. Agradeço imensamente a cada cliente que faz parte dessa história e convido todos a aproveitarem as promoções e o sorteio que preparamos com muito carinho como forma de retribuição,” disse Wendell Barbosa.

As lojas estão localizadas em pontos estratégicos de Rio Branco, na Avenida Ceará, próximo ao Estádio José de Melo; na Avenida Nações Unidas, 711, no Bosque; e na Rua Princesa Isabel, 89, na Estação Experimental.

Confira o recado do empresário e aproveite as oportunidades exclusivas dessa comemoração!