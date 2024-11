Geoff Payne, pai de Liam Payne, publicou sobre a morte do filho nas redes sociais pela primeira vez. Em uma publicação com uma imagem do filho em preto e branco, ele disse sentir saudades do músico. agradece aos fãs e pede tempo para a família.

“Sinto muita sua falta… Só queria agradecer por todo o amor que vocês deram ao meu garoto. Agradeço a cada um de vocês. Por favor, deem um tempo para nós mesmos. Obrigado, pessoal”, escreveu Geoff.