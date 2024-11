Palmeiras x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Palmeiras e Botafogo se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. TV Globo, sportv e Premiere transmitem a partida ao vivo, e você pode assistir também no ge.globo e no globoplay (clique aqui para seguir todos os lances).