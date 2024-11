Papai Noel chega ao Via Verde Shopping em caminhão do Corpo de Bombeiros; VEJA VÍDEO

O Via Verde Shopping foi tomado por uma atmosfera mágica e cheia de emoção com a chegada triunfal do Papai Noel, que marcou o início das celebrações natalinas. O evento, aguardado com entusiasmo, reuniu famílias e crianças em uma noite inesquecível.

O bom velhinho chegou em grande estilo, a bordo de um caminhão do Corpo de Bombeiros, ao som da sirene e cercado por personagens natalinos que completaram o espetáculo. O shopping, lotado de visitantes, vibrava com a alegria das crianças, que acompanharam cada momento com sorrisos e olhos brilhantes.

A recepção foi ainda mais especial com a apresentação da Banda do Colégio Militar, que conduziu o desfile e envolveu o público em um clima de festa. Dentro do shopping, a decoração natalina impressiona com luzes cintilantes, uma grande árvore de Natal e cenários perfeitos para registrar momentos inesquecíveis com a família.

O evento também contou com a presença da Banda do Exército, que leva ao público uma seleção de músicas natalinas tradicionais, criando um ambiente acolhedor e emocionante. A programação segue neste sábado, 16 de novembro, com o esperado espetáculo do Balé da Bruna Lopes, às 18h.

Saiba mais: Via Verde Shopping anuncia a Chegada Mágica do Papai Noel e inaugura a temporada de Natal

“O Natal é uma época de união, alegria e momentos especiais em família. A chegada do Papai Noel sempre marca um ponto alto, e este ano quisemos trazer ainda mais emoção para nossos visitantes,” destacou Daniel Ferreira, Coordenador de Marketing do Via Verde Shopping.

O Via Verde Shopping convida todos a vivenciarem o espírito natalino e aproveitarem as atrações programadas para a temporada.

Veja o momento: