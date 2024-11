Papai Noel dos Correios: campanha será lançada no Acre nesta semana com 2 mil cartas já cadastradas

Os Correios lançaram na última sexta-feira (1), a campanha Papai Noel dos Correios. No Acre, o lançamento deve ocorrer nesta quarta-feira (6), em uma creche, com a presença do Papai Noel dos Correios e as mais de 280 crianças que serão atendidas na instituição.

Neste ano, a instituição tem uma meta desafiadora, que é iniciar a campanha com 2 mil cartinhas cadastradas de 10 instituições de ensino da rede estadual e municipal.

A campanha visa atender os pedidos de Natal das crianças matriculadas em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos, além de pedidos feitos por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, participou do lançamento desta que é a 35ª edição da campanha destacando a importância que o Papai Noel dos Correios tem para a estatal e para toda a sociedade. “Esta é a ação natalina que mais sensibiliza e une o país. Conseguimos levar para as crianças um pouco de alegria e, assim como no ano passado, não queremos deixar nenhuma delas sem presente”, afirmou.

Em 2024, em comemoração aos 35 anos da campanha, os Correios irão promover uma carreata de luz que vai percorrer todas as capitais brasileiras, entre 7 de novembro e 14 de dezembro. As datas previstas para cada capital serão posteriormente divulgadas.