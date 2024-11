Passageiro se tranca no banheiro e ateia fogo em ônibus com 40 pessoas

Um ônibus que fazia o trajeto entre São Paulo e Curitiba foi destruído por um incêndio, na manhã desta sexta-feira (22/11), após um passageiro atear fogo no banheiro do veículo. O incidente ocorreu em Cajati, no sul de São Paulo, e não deixou feridos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fogo começou por volta das 5h30 e provocou a interdição da Rodovia Régis Bitencourt (BR-116).

Segundo testemunhas, o fogo teria sido causado por um homem que se trancou no banheiro e iniciou as chamas. Os passageiros conseguiram arrombar a porta e retirar o suspeito, mas o incêndio já havia se alastrado pelo ônibus.

Todos os ocupantes conseguiram sair a salvo do veículo, mas, durante a confusão, o suspeito de causar o incêndio fugiu do local.

A polícia encontrou o homem em um posto de gasolina, a cerca de 3 quilômetros do local do incêndio. Ele foi preso e conduzido ao plantão da Polícia Civil de Cajati, sob suspeita de cometer incêndio criminoso.

Questionado sobre o motivo da ação, o suspeito forneceu respostas evasivas e sem nexo. Segundo a PRF, ele apresentava fuligem no rosto, o que reforçaria os indícios de sua participação no ato.