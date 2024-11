Pastora afirma que sexo oral está na Bíblia e não é pecado: “saboreie”

Angela Sirino, conhecida por ser pastora e influenciadora digital, viralizou nas redes sociais nos últimos dias e causou polêmica ao ter detalhado o que é ou não permitido em um relacionamento entre cristãos.

Em entrevista concedida ao podcast PodCrê, a religiosa afirmou que sexo oral é uma prática permitida e, incentivada em trechos da Bíblia Sagrada. “Pode (sexo oral). Inclusive na Bíblia fala. ‘Vem tu, vento norte, vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim de delícias. Venha, meu amado, para o seu jardim, o meu jardim agora ele é seu. E saboreie os seus frutos’”, afirmou.

“É o último versículo do capítulo 4. Esse versículo fala justamente sobre isso. O sopro vem de onde? Vem do ar-condicionado, pode vir do ventilador, pode vir da própria natureza. Mas o sopro, ela (a Bíblia) cita um sopro específico. ‘Assopra no meu jardim de delícias’“, explicou a religiosa.

“Pera aí, se ele assopra com os lábios, com a boca, no jardim de delícia, já dá aquela sensação. Aí ela vai mais adiante. ‘Venha, meu amado, para o seu jardim, e saboreie os seus frutos’. Isso é obviamente sexo oral. Ele é o início do ato sexual”, afirmou Angela.

Além de pastora, ela, que é mãe de três filhos, trabalha como psicanalista e é escritora, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Veja o vídeo: