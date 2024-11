Pela 1ª vez no Acre, Phoenix, do Flow Games recebe fãs em Meet & Greet na Gamecon

O primeiro YouTuber a postar conteúdo de Minecraft no Brasil, Phoenix, que atualmente está no Flow Games, maior canal de notícias de jogos do Brasil, está no Acre para participar da Gamecon Acre 2024.

Em Rio Branco, Phoenix afirmou ao ContilNet que é a primeira vez que visita um estado da Região Norte.

“Eu estou gostando bastante, mas a culinária eu adorei o que eu provei. Eu provei baixaria e é muito bom, além do suco de cupuaçu também, que é incrível. Eu estou achando muito legal conhecer um lugar novo, é menos longe do que eu achava que era pra ser, todo mundo falava que era ‘mó’ longe, não é tão longe assim e é muito legal”, explicou.

Phoenix também falou que tem como objetivo conhecer todos os lugares do Brasil.

“É uma conquistar vim aqui no Acre. Foi incrível porque eu não esperava tanto, tanta galera que assiste Flow Games e acompanha nosso trabalho. É muito legal ver como a gente atinge tantos públicos diferentes pelo Brasil inteiro”, finalizou.

VEJA VÍDEO: