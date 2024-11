PF conclui que “Colômbia” mandou matar Dom e Bruno na Amazônia

Os outros indiciados foram acusados de desempenhar papéis na execução dos homicídios e na ocultação dos cadáveres das vítimas.

Em uma apuração que durou mais de dois anos, a PF relata, no documento encaminhado ao MP, que a atuação do crime organizado na região de Atalaia do Norte é ligada à pesca e à caça predatória.

O inquérito ainda revela que a ação dos criminosos gerou temor nos servidores de proteção ambiental que atuam na região e nas populações indígenas, causando impactos socioambientais em Atalaia do Norte.

Relembre o caso

Em 5 de junho, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) denunciou o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na Terra Indígena Vale do Javari (AM).

Após 10 dias de buscas, em 15 de julho, os restos mortais das vítimas foram encontrados esquartejados, carbonizados e enterrados em área de mata fechada, a pouco mais de 1 km da margem do Rio Itacoaí. Segundo laudo de peritos da PF, Bruno foi atingido por três disparos, dois no tórax e um na cabeça, e Dom foi baleado uma vez no tórax.

A principal suspeita dos investigadores era de que a dupla, que visitava uma equipe de vigilância indígena na região para fazer entrevistas para um livro de Dom, teria sido vítima de uma emboscada por pescadores ilegais que atuavam na área. Bruno, que era servidor da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), havia sido ameaçado por eles pelas operações contra atividades ilegais no território indígena.

A polícia achou os restos mortais dos dois após Amarildo da Costa Oliveira confessar envolvimento nos assassinatos e indicar onde estavam os corpos.