PF mira grupo que cobrava cerca de R$ 50 mil para ‘atravessar’ migrantes ilegalmente para os Estados Unidos

O esquema funcionava na seguinte forma: o grupo “facilitava” a entrada dos migrantes no Brasil pelo Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e posteriormente os conduziam para o Norte do país. Cidades como Assis Brasil (AC) e Guajará-Mirim (RO) eram utilizadas para acessar países de fronteira, como Peru e Bolívia, por onde as vítimas seguiam até a fronteira do México com os EUA.