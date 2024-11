PM morre eletrocutado ao tentar prender suspeito de assaltar residência em SP

O policial militar Henry Harrison da Silva morreu eletrocutado na noite de terça-feira (13), ao encostar em um fio de alta tensão. Ele estava perseguindo suspeito de roubar uma residência no bairro do Jardim Imperador, em São Paulo.

QUEDA

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Harrison caiu de uma altura de cinco metros quando tocou no fio. Ele foi levado para o Hospital São Matheus, mas acabou não resistindo e morreu pouco tempo depois.

Henry era policial desde 2019 e fazia parte da 3ª Companhia do 38° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Durante a ocorrência, quatro homens foram presos. Com eles, foram encontrados perfume, capacete, roupas de motociclistas e cordão de ouro.

SOLIDARIEDADE DOS COMPANHEIROS

Em publicação nas redes sociais, a Polícia Militar lamentou a morte do companheiro. “Perder um irmão de farda é uma das dores mais profundas que carregamos e, hoje, mais do que nunca, nos unimos para honrar a memória e a coragem do Sd PM Harrison, que deixa esposa, três filhos e um legado de amor à profissão”, disse.

“Pedimos que se unam a nós em pensamento, em respeito à sua vida e ao seu sacrifício, desejando que a força e o conforto alcancem sua família e todos aqueles que, diariamente, cumprem essa missão”, finalizou.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, também lamentou a morte do soldado. “Meus sentimentos aos familiares do Sd Harrison, que encostou em um fio de alta tensão enquanto tentava prender um criminoso em fuga de um roubo. Ele caiu de uma altura de 5 metros, foi socorrido, mas não resistiu. Herói que se foi dando o melhor de si para prender criminosos”, escreveu no X.