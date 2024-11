Pogba define onde quer retomar carreira após suspensão por doping

Paul Pogba está determinado a continuar sua carreira em uma das cinco principais ligas da Europa depois de rescindir seu contrato com a Juventus na semana passada, disseram fontes à ESPN.

O jogador de 31 anos poderá voltar aos treinos em janeiro do próximo ano, antes que o seu banimento por uso de substância proibida expire totalmente em março, depois que o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS, do inglês Court for Arbitration for Sport) reduziu sua duração para 18 meses, em vez dos quatro anos iniciais.

Fontes disseram à ESPN que Pogba preferiria jogar em uma das ligas estabelecidas de seu continente natal para ter mais chances de recuperar seu lugar na seleção francesa de Didier Deschamps.

As fontes acrescentaram que vários clubes entraram em contato com a comitiva do jogador sobre uma possível transferência, embora ainda não haja nada de concreto. Ele está treinando em Miami, nos EUA, no momento, para garantir que seu condicionamento físico esteja no nível exigido até 1º de janeiro de 2025.

Perguntado pela ESPN no mês passado sobre seu possível próximo clube, o vencedor da Copa do Mundo permaneceu calado, dizendo: “Meu foco principal no momento é apenas me preparar. Continuo treinando e tudo mais. Preparar-me para poder entrar em um time em janeiro”.

Pogba não joga desde 3 de setembro de 2023, depois de ter testado positivo para DHEA – uma substância proibida que aumenta os níveis de testosterona – após o jogo da Juventus na Série A contra a Udinese em agosto daquele ano.

Pogba disse à ESPN, após o julgamento do CAS, que havia pensado em se aposentar logo após a punição inicial de quatro anos.

Ele foi o jogador de futebol mais caro da história quando se juntou ao Manchester United vindo da Juventus por uma taxa de R4 650 milhões em 2016.

Pogba estrelou o triunfo da França na Copa do Mundo de 2018 e retornou à Juventus como agente livre em 2022, mas as lesões o limitaram a apenas oito partidas na Série A em sua segunda passagem pelo clube antes do banimento no ano passado.

Informações da The Associated Press contribuíram para este relatório.