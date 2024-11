Pokémon TCG Pocket: como baixar novo game mobile dos monstrinhos

Pokémon TCG Pocket é o novo jogo gratuito de coletar cartas dos monstrinhos de bolso desenvolvido pela The Pokémon Company em parceria com a Creatures e Dena Co. Ltd.. Chamado no Brasil de Pokémon Estampas Ilustradas Pocket, o jogo ainda pode ser encontrado na Google Play Store e App Store pelo nome Pokémon TCG Pocket. Apesar de ser possível batalhar online no game, ele é mais voltado para colecionar e exibir sua coleção de cartas. Confira o passo a passo para baixar Pokémon TCG Pocket tanto em dispositivos Android quanto no iPhone (iOS).