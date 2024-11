Polícia prende homem que estuprou a filha de 6 anos e espancava a mãe que tentava impedi-lo

Em Feijó, município a 350 quilômetros de distância da capital Rio Branco (AC), no Vale do Envira, a Polícia Civil concluiu o inquérito policial em que um pai de família é acusado de violência doméstica e estupro de vulnerável contra a própria filha de apenas 6 anos.

A informação foi confirmada pelo delegado de Polícia Civil Marcilio Laurentino, que presidiu o inquérito, o qual agora será encaminhado à Justiça.

O delegado informou que o acusado havia sido preso em flagrante no dia 30 de novembro de 2023 por agressões à esposa, mas foi liberado. A causa da violência foi o fato de a mulher ter impedido o homem de dar banho na filha e trancado a porta do banheiro para impedir sua entrada, já que era comum ele passar mais tempo do que o necessário no banheiro com a criança. A mulher relatou à polícia que o pai insistia em dar banho na filha.

Após investigações, a Polícia Civil descobriu que, durante os banhos, o homem abusava sexualmente da criança. Um exame de conjunção carnal comprovou que a menina de 6 anos havia perdido a virgindade, com o rompimento do hímen.

Diante das provas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do investigado. O delegado descobriu que ele estava morando em Rio Branco e entrou em contato com o acusado, solicitando que ele se apresentasse à Delegacia da Mulher. Na manhã de sábado (9), o investigado se apresentou e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para audiência de custódia.

Ao longo da investigação, ficou comprovado que tanto a criança quanto a mãe sofriam violência por parte do acusado, cujo nome não foi divulgado. Ele será submetido à audiência de custódia nesta segunda-feira (11).