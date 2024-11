Polícia prende quatro pessoas por linchar até a morte suspeito de estupro

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu quatro pessoas suspeitas de linchar um homem até a morte, que era acusado de estupro, na cidade de Jutaí, localizada no interior do estado. As prisões ocorreram na quinta-feira (21).

Segundo a polícia, entre os suspeitos está a mãe da criança que foi vítima de abuso sexual. Além da mãe, também foram presos três homens de idade 32, 25 e 23. O quarteto responderá por homicídio qualificado, vilipêndio a cadáver, dano qualificado, incitação ao crime e resistência qualificada. Eles já se encontram à disposição da Justiça.

O homem morto, que tinha 48 anos, foi detido sob a suspeita de ter estuprado e assassinado uma criança de apenas 1 ano. O linchamento aconteceu em setembro deste ano, quando ele foi retirado à força da delegacia por moradores, agredido e queimado ainda vivo.

De acordo com a delegada Mariane Menezes, da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Jutaí, as investigações relacionadas ao crime de estupro de vulnerável começaram após o suposto desaparecimento da criança, conforme relato de sua mãe. Ela declarou que a criança foi vista pela última vez no dia 17 de setembro, enquanto dormia em um flutuante no porto de Jutaí.

“De imediato, a equipe policial da 56ª DIP realizou diligências, colheu depoimentos e analisou imagens de câmeras de segurança, o que possibilitou esclarecer, em menos de 24 horas, que a criança havia sido vítima de estupro e homicídio, por parte do autor. No dia 18 de setembro deste ano, ele, ao saber que estava sendo investigado, se apresentou espontaneamente à delegacia e confessou os delitos”, explicou a delegada.